Агентство по развитию МСБ Азербайджана разрешило спор между предпринимателями

1 ноября 2019 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Одним из главных направлений деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) является защита интересов предпринимателей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Обращения, поступающие в Агентство от субъектов микро, малого и среднего бизнеса, оперативно рассматриваются, оказывается необходимая поддержка по их разрешению в рамках законодательства.

Так, в связи с возникшей у предпринимателя Фармана Мамедова проблемой с другим субъектом предпринимательства, относительно оплаты финансовых средств, которая долгое время не могла найти своего разрешения, он обратился в Агентство. Обращение Мамедова было обсуждено в открытой дискуссионной плоскости, в рамках встреч, организованных между сторонами. Была внесена ясность в спорные моменты, которые давно имели место между двумя субъектами предпринимательства, и достигнуто соглашение между ними.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Агентство по развитию МСБ Азербайджана помогло фермерам реализовать продукцию
Экономика 29 октября 16:03
На выставке "Baku Build 2019" субъекты МСБ демонстрируют свою продукцию и услуги (ФОТО)
Бизнес 22 октября 17:05
Агентство МСБ поддержит развитие электронной коммерции
Бизнес 21 октября 14:39
На выставке "Baku Build 2019" будет представлена продукция микро и малых предпринимателей (ФОТО)
Общество 21 октября 13:12
В Шамкире открылся "Друг МСБ" (ФОТО)
Бизнес 16 октября 14:43
Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)
Экономика 15 октября 10:23
Лента новостей
Али Керимли в очередной раз показал свою полную недееспособность
Политика 13:14
Россия завершила поставки С-400 в Турцию
Турция 13:11
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию более чем на 15%
Энергетика 13:05
Бакинская фондовая биржа обновила список ценных бумаг РЕПО
Финансы 13:01
Госдеп: США продолжат работу по урегулированию карабахского конфликта путем переговоров (Эксклюзив)
Нагорно-карабахский конфликт 13:01
В Казахстане отмечен значительный рост производства урана
Бизнес 12:58
Самир Нуриев назначен руководителем Администрации Президента Азербайджана
Политика 12:58
Назначен новый генеральный директор ПО «Азеригаз», также о других назначениях - ОФИЦИАЛЬНО
Энергетика 12:56
Бактрансагентство об изменении платы за проезд в автобусах
Общество 12:55