Завтра в Баку будет облачно

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет преобладать облачная погода, в течение дня ожидаются дожди, вечером местами интенсивного характера, ветер умеренный южный, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 8-10, днем - 11-14, в Баку ночью - 8-10, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако в Лянкяран-Астаринской зоне временами возможны дожди, которые в отдельных местах будут интенсивными. Ночью и утром местами будет туман, ветер западный. Температура воздуха ночью - 4-9, днем - 14-19 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.

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