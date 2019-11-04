В бакинском метро запаздывают поезда

4 ноября 2019 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В движении поездов в бакинском метро имеют место опоздания, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в одном из вагонов на линии «Ази Асланов - Ичеришехер» возникла проблема с дверью.

"Машинист ее устранил, и движение было продолжено. В результате в движении поездов возникло опоздание на более чем 5 минут», - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Метрополитен перешел на усиленный режим работы в связи с началом саммита в Баку
Общество 25 октября 09:48
Сегодня Бакметрополитен будет работать в усиленном режиме
Общество 24 октября 12:10
Работа станций метро "28 Мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" восстановлена
Общество 19 октября 17:27
Сегодня с 13:00 временно приостанавливается деятельность станций метро "28 Мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи"
Общество 19 октября 12:58
Бакинскому метрополитену будет выделена субсидия в размере 40 млн. манатов
Экономика 18 октября 18:17
Министр: Большинство кадров для "Бакинского метрополитена" подготовил Университет архитектуры и строительства
Общество 3 октября 16:01
Лента новостей
Трест комплексных буровых работ SOCAR объявил тендер
Тендеры 11:02
В следующем году в Евросуде могут пройти слушания в связи с азербайджанскими заложниками
Нагорно-карабахский конфликт 11:02
Процентный доход Amrahbank увеличился на 45,3%
Бизнес 10:57
ЦИК Азербайджана: Для участия в муниципальных выборах обратились 10 партий
Политика 10:54
Назначен замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайджана
Политика 10:52
Эйюб Гулиев подарил партитуру сочинения Султана Гаджибекова оркестру Словакии (ФОТО)
Культура 10:49
Госдеп: В 2018 году правительство Азербайджана активно участвовало в борьбе с терроризмом
Политика 10:49
Посол Франции в Иране назвал санкции против страны вредными для французских компаний
Политика 10:47
В Центре Гейдара Алиева откроется выставка работ фотографа Якова Халипа
Общество 10:47