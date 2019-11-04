В бакинском метро запаздывают поезда

БАКУ /Trend/ - В движении поездов в бакинском метро имеют место опоздания, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в одном из вагонов на линии «Ази Асланов - Ичеришехер» возникла проблема с дверью.

"Машинист ее устранил, и движение было продолжено. В результате в движении поездов возникло опоздание на более чем 5 минут», - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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