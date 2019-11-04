Скоростной поезд Баку-Гянджа переходит на новый график движения

БАКУ/Trend/ - Меняется график движения скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа-Баку.
Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Изменения связаны с переходом на зимний график.
Учитывая сокращение светового дня и обращения пассажиров, ЗАО обновило график движения поездов в этом направлении. График вступит в силу с 12 ноября.
Из Баку поезд отправится в 08:45 и в 13:00 прибудет в Гянджу. Поезд, вышедший из Гянджи в 17:00 прибудет в Баку в 21:15.
|
П. № 702
Баку-Гянджа
|
Скоростной пассажирский
|
П. № 701
Гянджа-Баку
|
Время в дороге
4 часов 15 минут
|
С 12.11.2019
|
Время в дороге
4 часов 15 минут
|
Прибытие
|
Остановка
|
Отправка
|
Промежуточные пункты
|
Расстояние
|
Код
|
Прибытие
|
Остановка
|
Отправка
|
-
|
-
|
8-45
|
Баку
|
0
|
5700000
|
21-15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8-52
|
Кешля
|
6
|
547001
|
-
|
-
|
21-07
|
8-58
|
2
|
9-00
|
Баладжары
|
14
|
546808
|
20-58
|
2
|
21-00
|
-
|
-
|
9-10
|
Абшерон
|
26
|
548004
|
-
|
-
|
20-49
|
-
|
-
|
9-16
|
Пута
|
33
|
548108
|
-
|
-
|
20-44
|
-
|
-
|
9-24
|
Гарадаг
|
45
|
548004
|
-
|
-
|
20-37
|
-
|
-
|
9-34
|
Сангачал
|
60
|
548305
|
-
|
-
|
20-29
|
-
|
-
|
9-39
|
Гобустан
|
69
|
548409
|
-
|
-
|
20-23
|
-
|
-
|
9-47
|
Главный Алят
|
83
|
548502
|
-
|
-
|
20-15
|
-
|
-
|
9-56
|
Атбулаг
|
96
|
548907
|
-
|
-
|
20-02
|
-
|
-
|
10-08
|
Пирсаат
|
116
|
549100
|
-
|
-
|
19-44
|
-
|
-
|
10-17
|
Гаджигабул
|
127
|
554202
|
-
|
-
|
19-34
|
-
|
-
|
10-25
|
Муган
|
139
|
554306
|
-
|
-
|
19-27
|
-
|
-
|
10-35
|
Гарасу
|
153
|
554310
|
-
|
-
|
19-17
|
-
|
-
|
10-43
|
Падар
|
165
|
554325
|
-
|
-
|
19-09
|
-
|
-
|
10-51
|
Сыгырлы
|
178
|
554336
|
-
|
-
|
19-00
|
-
|
-
|
11-07
|
Кюрдамир
|
203
|
554607
|
-
|
-
|
18-44
|
-
|
-
|
11-22
|
Мюсюслю
|
223
|
554700
|
-
|
-
|
18-31
|
-
|
-
|
11-38
|
Уджар
|
249
|
554908
|
-
|
-
|
18-14
|
-
|
-
|
11-53
|
Ляки
|
269
|
555008
|
-
|
-
|
18-03
|
12-10
|
2
|
12-12
|
Евлах
|
294
|
555101
|
17-44
|
2
|
17-46
|
-
|
-
|
12-20
|
Мингячевир
|
305
|
555703
|
-
|
-
|
17-37
|
12-28
|
2
|
12-30
|
Гёран
|
319
|
555900
|
17-28
|
2
|
17-30
|
-
|
-
|
12-38
|
Кюряк-чай
|
329
|
557605
|
-
|
-
|
17-20
|
-
|
-
|
12-47
|
Далимамедли
|
344
|
556000
|
-
|
-
|
17-13
|
-
|
-
|
12-52
|
Зазалы
|
349
|
556104
|
-
|
-
|
17-09
|
13-00
|
-
|
-
|
Гянджа
|
364
|
556208
|
-
|
-
|
17.00
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)
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