В Азербайджане пройдет диагностическое оценивание психологов и учителей общеобразовательных и музыкальных школ

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане психологи общеобразовательных школ и учителя музыкальных школ будут проходить диагностическое оценивание, сообщает во вторник Trend.

Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ об утверждении "Правил проведения диагностического оценивания знаний и навыков, работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях учителей, психологов и другого педагогического состава, преподающего предметы общего образования" и проведении диагностического оценивания.

В приказе отмечается, что с целью повышения социального благосостояния учителей, преподающих по направлениям искусства и творчества в Бакинской хореографической академии, Республиканской гимназии искусств, средне- специализированной музыкальной школе имени Бюльбюля и Физулинской районной гимназии-интерната с музыкальным уклоном имени М.М.Хазани, а также оценки уровня профессионализма для учебных целей школьных психологов, до конца года следует провести диагностическое оценивание лиц данной категории.

Отделам по контролю и учету человеческих ресурсов дано поручение организовать и провести диагностическое оценивание до конца этого года.

В приказе, Азербайджанской государственной академии художеств, Бакинской хореографической академии, Азербайджанскому государственному университету культуры и искусства, Бакинской музыкальной академии имени Уз.Гаджибейли и Азербайджанской национальной консерватории поручено провести собеседование и экзамен по диагностическому оцениванию в своих учебных корпусах, а также осуществить необходимые меры по формированию экзаменационной комиссии и созданию необходимых условий в местах проведения экзамена.

Напомним, что диагностическое оценивание, начавшееся в Баку в 2014 году, поэтапно охватило и другие города и районы страны, были оценены знания и навыки порядка 140 тысяч учителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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