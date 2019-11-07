В Азербайджане сократилось количество детей, рожденных несовершеннолетними матерями (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Сократилось число детей, рожденных от матерей в возрасте до 18 лет, сообщает в четверг Trend.

В 2018 году от матерей в возрасте до 18 лет родились 2129, в 2017 - 2421, в 2016 - 2809, в 2015 - 2895, в 2014 - 3296 детей.

Несмотря на то, что в прошлом году количество детей, рожденных от матерей в возрасте до 18 лет сократилось, их число все же превышает показатель начала 2000-х годов.

В 2000 году от матерей в возрасте до 18 лет родились 1864, в 2001 - 1774, в 2002 - 1903, 2003 - 1962 детей.

За последние годы самое малое количество детей, рожденных от матерей в возрасте до 18 лет, зарегистрировано в 2001 году.

Большинство детей, рожденных от матерей в возрасте до 18 лет, приходится на долю сельских местностей. Только в 2018 году 652 из 2129 (в 2017 - 740) детей, рожденных от матерей в возрасте до 18 лет, пришлось на долю городов, в 2018 1477 (1681 в 2017) пришлось на долю сельских местностей.

Напомним, что согласно Конвенции о правах ребенка, каждый человек, не достигший 18 лет, считается несовершеннолетним.

Согласно законодательству Азербайджана, 18 лет является возрастом, дающим право на вступление в брак. Однако, при наличии некоторых уважительных причин, соответствующий орган исполнительной власти может дать разрешение на снижение возраста, но не более чем на один год. Чаще всего это бывает связано с особым положением сторон, желающих вступить в брак. Например, если родители молодых тяжело (смертельно) больны, девушка беременна и т.д.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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