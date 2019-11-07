Агентство пищевой безопасности Азербайджана просит информировать о противозаконных действиях своих сотрудников

7 ноября 2019 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности с начала своей деятельности проводит систематические встречи с субъектами предпринимательства пищевой сферы, изучает и совместно обсуждает беспокоящие их проблемы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Главная цель в проведении таких встреч - обеспечить прозрачность, совместную борьбу с коррупционными явлениями и устранение негативных фактов.

Как говорится в сообщении, в связи с этим руководство Агентства неоднократно обращалось к предпринимателям посредством медиа, с просьбой информировать о сотрудниках Агентства, совершающих противозаконные действия, используя имя Агентства.

Агентство еще раз обращается к предпринимателям продовольственной сферы, чтобы они, защищая свои законные интересы, демонстрировали гражданскую позицию во время проводимых аудитов - рейдов, проверок, процессах документирования экспортно-импортных, ветеринарных и фитосанитарных свидетельств, сертификатов и др., сразу же связавшись по номеру 1003 Агентства.

Агентство призывает всех участвующих в процессе сторон – предпринимателей, потребителей и всех граждан продемонстрировать настоящую гражданскую позицию, проявлять социальную ответственности, активно участвовать в мероприятиях, проводимых по обеспечению прозрачности данных мероприятий.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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