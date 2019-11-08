На международном Бакинском автовокзале установлены новые камеры хранения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Бакинском международной автовокзальном комплексе старые камеры хранения заменены новыми, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на автовокзал.

Камеры хранения работают все семь дней недели с 07:00 до 00:00 часов.

Тарифы приведены ниже:

• 0-3 часов --- 1 AZN

• 3-6 часов --- 2 AZN

• 6-9 часов --- 3 AZN

• 9-12 часов---4 AZN

• 24 часа ---- 5 AZN

Цена установлена за одну ячейку, независимо от количества багажа.

При сдаче и получении багажа необходимо предъявление документа удостоверяющего личность. При сдаче багажа выдается жетон, за потерю которого взимается штраф в размере 5 манатов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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