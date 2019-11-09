В Гёкчае проводится Фестиваль граната

9 ноября 2019 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Гёкчае проводится XIV Фестиваль граната.

Как сообщает в субботу Trend, в мероприятии примут участие многочисленные гости из Гёкчая, соседних районов и столицы, представители общественности, деятели искусства, а также представители иностранных посольств, действующих в стране.

В ходе праздничного мероприятия будут организованы выставочная ярмарка граната и гранатовой продукции, а также различные конкурсы, игры, связанные с гранатом.

На мероприятии гости попробуют гранатовый сок, гранатовое вино, варенье из граната, а также будет продемонстрирован самый большой гранат. В ходе мероприятия будет организована продажа гранатов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский праздник граната стал одним из самых любимых в России (ФОТО)
Социум 8 ноября 13:50
Азербайджанский гранат как символ единства Москвы (ФОТО)
Социум 9 сентября 14:08
Приостановлена подача газа в некоторых частях Баку и Гянджи
Энергетика 21 августа 10:13
В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Общество 30 июля 19:58
В Гёйчае открылся красочный Фестиваль граната (ФОТО)
Социум 3 ноября 2018 13:50
В Москве прошел Фестиваль граната – символа Азербайджана (ФОТО)
Социум 9 октября 2018 15:46
Лента новостей
Георгий Саралидзе рассказал на "Вести.FM" о популярности русского языка в Азербайджане
Политика 12:42
В Азербайджане создан уникальный Музей без границ - ни для кого нет преград (ФОТО)
Культура 12:40
Кабмин утвердил новые правила в связи с Государственным гербом Азербайджана
Общество 12:38
Туркменистан намерен расширить партнерство с датской Haldor Topsoe
Бизнес 12:34
Эльмар Мамедъяров находится с визитом в Турции
Политика 12:20
В Азербайджане воздух прогреется до 22 градусов тепла
Общество 12:08
Помпео заявил, что резолюция ГА ООН против блокады Кубы со стороны США вредит ее народу
США 12:08
Госорган Турции объявляет тендер на аренду 59 транспортных средств
Турция 12:01
Самая просматриваемая азербайджанская комедия выходит в телеэфир (ВИДЕО)
Интересное 11:57