Джейхун Байрамов: Понятия толерантности прививаются в Азербайджане ученикам в рамках различных дисциплин

БАКУ /Trend/ - С целью прививания традиций мультикультурализма молодому поколению в Азербайджане, ученикам в школах преподают понятия толерантности и взаимного уважения в рамках различных дисциплин.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов на мероприятии «Школы и экстремизм, наваждение и призывы к нетерпимости: достижения и неудачи; эффективные стратегии предотвращения», - организованного в рамках 40-й Генконференции ЮНЕСКО.

Министр образования также отметил, что для донесения до молодежи традиций мультикультурализма в вузах на уровне бакалавриата преподается дисциплина «Основы мультикультурализма», а на уровне магистратуры – «мультикультурализм в Азербайджане».

Байрамов сообщил, что в Азербайджане между различными народами, конфессиями и культурами царит взаимоуважение, сформировавшееся на протяжении веков. Он подчеркнул, что продолжение и развитие этих традиций является составной частью государственной политики.

Министра также привлек внимание участников к тому факту, что Азербайджан страдает от экстремизма, 20 процентов суверенной территории Азербайджана оккупирована Арменией, мирное население в Ходжалы было подвергнуто геноциду.

В мероприятии приняли участие министры образования Франции, Швеции, Болгарии, Туниса, Сербии, Уганды, Мали, а также Армении, экс-гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова и экс-премьер Франции Жан Пьер Раффарин.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Г )

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