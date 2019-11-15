Бакинские школьники завоевали золотые медали, победив армянских соперников (ФОТО)

15 ноября 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кянан Джафарли - ученик VI класса средней школы № 21 при Управлении образования по городу Баку занял первое место на международных соревнованиях по кикбоксингу в России в весовой категории 37 кг, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление. Победив в финале армянина, азербайджанский школьник был удостоен золотой медали и диплома.

С победой на родину также вернулись ученики полной средней школы № 82. Восьмиклассник Санан Искендерзаде и ученик X класса Кянан Искендерзаде одержали победу на Чемпионате мира по универсальному бою в Украине. Школьники были удостоены золотой медали и дипломов.

Первоклассница столичной школы № 311 Гюльнар Шарифова также поднялась на вершину пьедестала на прошедших в Грузии международных соревнованиях по гимнастике. Обыграв армянскую соперницу, Шарифова была удостоена золотой медали и диплома.

Ученица VI класса полной средней школы № 164 Рена Фаталиева также заняла I место на прошедших в Грузии международных соревнованиях по гимнастике. Фаталиева была награждена золотой медалью и дипломом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Бакинские школьники завоевали золотые медали, победив армянских соперников (ФОТО)
  • Бакинские школьники завоевали золотые медали, победив армянских соперников (ФОТО)
  • Бакинские школьники завоевали золотые медали, победив армянских соперников (ФОТО)
  • Бакинские школьники завоевали золотые медали, победив армянских соперников (ФОТО)
  • Бакинские школьники завоевали золотые медали, победив армянских соперников (ФОТО)
  • Бакинские школьники завоевали золотые медали, победив армянских соперников (ФОТО)
  • Бакинские школьники завоевали золотые медали, победив армянских соперников (ФОТО)
  • Бакинские школьники завоевали золотые медали, победив армянских соперников (ФОТО)
  • Бакинские школьники завоевали золотые медали, победив армянских соперников (ФОТО)
  • Бакинские школьники завоевали золотые медали, победив армянских соперников (ФОТО)
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