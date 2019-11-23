БАКУ/Trend/ -Сегодня в 18:00 в галерее современного искусства Gazelli Art House откроется новая выставка, сообщает Trend в субботу.

Новая выставка Gazelli Art House впервые в Азербайджане представляет работы современных художников Симфиве Ндзубе, Навид Нуур и Сары Рахбар.

Время проведения выставка совпадает с организованной "Yarat" ом выставкой "Хрупкие Границы" с участием художников Сары Рахбар и Навида Нуур вместе с 15 другими художниками.

Выставка " Хрупкие Границы" Центра Современного Искусства призывает обратить внимание на географические, психологические и концептуальные границы, с которыми столкнулся каждый художник в своей работе. Если в работах Симфиве Ндзубе и Сары Рахбар вырисовываются проблемы сохранения культурного наследия и формирования диаспоры, работы Навида Нуура больше ориентированы на концепцию создания произведения искусства. Нуура интересует его позиционирование как художника относительно применяемых материалов, среды и аудитории, но не считает необходимым рассматривать себя как личность или художника.

Сара Рахбар ( родилась в 1976 г в Иране, живет и работает в Нью- Йорке) работает над концепцией национализма и принадлежности. Двигателем всей ее художественной деятельностью, основанной на фактах из биографии, служат идеи борьбы с насилием и сложных условиях жизни. Тема отделения и обьединения проходит через ее работу так же как и процесс материального вложения и скульптурного конструирования работ. Художница убеждена в том, что у нас нет отчетливых границ по национальному, расовому и религиозному признаку, и призывает верить в своего рода анти- иерархический анимизм, осуждая насилие по категориям, режимам контроля и определения.

Нежно и осторожно соединяя несвязанные материалы, Рахбар формирует посыл о том, что самосознание собирается и разбирается, создавая неспокойную и несовершенную гармонию. Две работы из серии "206 костей" символизируют уязвимость, посягательство и тревожность - физические последствия клаустрофобии и попытки " удерживать вместе", вылитые из такого же тяжелого металла как и идеология.

Работы Симфиве Ндзубе ( родился в 1990 г в Южной Африке, живет и работает в Ло- Анжелесе, Калифорния и Кейп Тауне)- зачастую отражают взаимодействие цвета, движения и фигур. Произведения меняются по двум измерениям и скульптурным элементам для создания эксцентричной магической экспрессии реализма жизни черного населения Южной Африки в период пост апартеида. Магический реализм включает трансгрессию границ, то, что любит литерализировать Ндзубе, позволяя своим картинам взращивать скульптурные ростки дополнительно к его фантастическим заклинаниям. Подобно фантастическому воображению Иеронима Босху Ндзубе предлагает абсурдизм в ответ на насилие и зверства, уступая дорогу всеобщему облегчению. Присутствует ощущение мифологического рассказа с показом персонажей, тел, разьединенных, безфигурных, , перемещенных, но возрожденных благодаря неповиновению Свенкас ( рабочий класс Зулу авторы хореографических сюжетных постановок). Работы дают выход психоделической энергии очищения, показывая путь к более радостному и игривому будущему.

Навид Нуур ( родился в 1976 г в Иране, живет и работает в Нидерландах) - в его работах отводится внимание материалам для того, чтобы понять взаимосвязь между концепцией и формой.

Его отношение к материалам включает посредничество, например, использование порошок витамина D в работах подразумевает свет и невидимое воздействие на тело, представляя его как пигмент и абстракцию. В своих мраморных работах он применяет исконную технику для ритуалов и обновления материалов. Энергия и настроение в процессе работы с мрамором до того, как он превращается в имидж, дают свежее дыхание и оттенки мазкам пигмента, тонким как дым. Его работа часто играет со зрителем, и вовлекают его в процесс совместного творческого созидания, оставляя буквальное и физическое пространство между художником, произведением и зрителем, так же как и концептуальное пространство между художником, предметом и аудиторией.

Нуур настойчиво приглашает к участию создания работы, создавая завуалированную близость со зрителем.

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