В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)

25 ноября 2019 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках совместной инициативы Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на IDEA.

В ходе акции по посадке деревьев на территории в 2 гектара, выделенной в Шабранском районе, было посажено 2000 миндальных деревьев, а в Хачмазском районе 1248 кустов фундука. Новые фруктовые сады были поровну распределены между малообеспеченными семьями, проживающими в этих районах, и безвозмездно переданы в их пользование. Идея инициативы в том, что, новые садоводы смогут выращивать фрукты и зарабатывать за счет их реализации, в итоге улучшая свое материальное благосостояние.

Пилотный проект по высадке фруктовых деревьев стартовал в апреле 2017 года, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA, посла доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейлы Алиевой.

Первый фруктовый сад в рамках проекта был заложен в Исмаиллинском, а затем и в Шамкирском, Агстафинском, Товузском, Агдашском, Гахском, Лянкяранском, Бейлаганском, Сабирабадском, Агджабединском, Бардинском, Лерикском, Губинском, Габалинском, Имишлинском, Гекгельском, Газахском, Балакенском, Агсуинском, Огузском, Евлахском и Астаринском районах. Указанные сады переданы в пользование малообеспеченным семьям, в том числе, семьям ветеранов Карабахской войны и шехидов.

Социально-экономическая значимость проекта состоит в том, что закладка подобных садов внесет вклад в улучшение благосостояния населения, а также сокращение зависимости страны от импорта сельскохозяйственной продукции.
В рамках проекта были посажены гранатовые, абрикосовые деревья, яблони, фундук и грецкий орех, фейхоа, хурма, в целом 25 368 фруктовых деревьев, 78 малообеспеченных семей получили в пользование фруктовые сады.

В дальнейшем акции по посадке деревьев в рамках проекта по закладке фруктовых садов для малообеспеченных семей будут организованы и в других районах страны.
К организации акции по закладке фруктовых садов в Шабранском и Евлахском районах примкнули более 400 местных молодых волонтеров.

Представители Общественного объединения IDEA выразили признательность всем волонтерам, принявшим участие в акции, а также структурам, оказавшим поддержку в проведении мероприятия.

(Текст: Кямаля Семдова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
  • В Шабранском и Хачмазском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
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