В Гекчайском районе разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках совместной инициативы Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в Гекчайском районах были разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на IDEA.

В ходе акции по высадке деревьев, на выделенной территории в два гектара было посажено 1000 гранатовых деревьев. Новые фруктовые сады были поровну распределены между малообеспеченными семьями, проживающими в этих районах и безвозмездно переданы в их пользование. Идея инициативы в том, что новые садоводы смогут выращивать фрукты и зарабатывать за счет их реализации, в итоге улучшая свое материальное благосостояние.

Пилотный проект по высадке фруктовых деревьев стартовал в апреле 2017 года, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA, посла доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейлы Алиевой.

Первый фруктовый сад в рамках проекта был заложен в Исмаиллинском районе, а затем и в Шамкирском, Агстафинском, Товузском, Агдашском, Гахском, Лянкяранском, Бейлаганском, Сабирабадском, Агджабединском, Бардинском, Лерикском, Губинском, Габалинском, Имишлинском, Гекгельском, Газахском, Балакенском, Агсуинском, Огузском, Евлахском, Астаринском, Шабранском и Хачмазском районах были разбиты подобные сады. Все они были переданы в пользование малообеспеченным семьям, в том числе семьям ветеранов Карабахской войны и шехидов.

Социально-экономическая значимость проекта состоит в том, что закладка подобных садов внесет вклад в улучшение благосостояния населения, а также сокращение зависимости страны от импорта сельскохозяйственной продукции.

В рамках проекта были посажены гранатовые, абрикосовые, миндальные деревья, яблони, фундук и грецкий орех, фейхоа, хурма, в целом 26 368 фруктовых деревьев, 81 малообеспеченная семья получила в свое пользование фруктовые сады.

В дальнейшем акции по высадке деревьев для малообеспеченных семей будут организованы и в других районах страны.

К организации акции по закладке фруктовых садов в Гекчайском районе примкнули более 200 местных молодых волонтеров.

Представители Общественного объединения IDEA выразили признательность всем волонтерам, принявшим участие в акции, а также структурам, оказавшим поддержку в проведении мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.