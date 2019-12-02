В Шахдагском национальном парке родился детеныш зубра (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта реинтродукции зубров, осуществляемой Общественным объединением IDEA, министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF), у одной из самок зубра родился детеныш.

Об этом сказал журналистам директор Парка Акиф Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, детеныш здоров, и уже привык к местным условиям: «По Соглашению о сотрудничестве, подписанному между Шахдагским национальным парком и Общественным объединением IDEA, для восстановления популяции исчезающих зубров, их реинтродукции в природе страны и размножения в мае 2019 года на территорию Исмаиллинского участка парка в природу были выпущены 12 зубров, привезенных из зоопарков Франции и Бельгии. Отрадно, что теперь их стало 13. В 2020 году в Азербайджан планируется привезти еще 8 зубров».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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