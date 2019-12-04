Ассоциация: Отели в Азербайджане присваивают себе "звезды" по своему разумению

4 декабря 2019 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время отели в Азербайджане присваивают себе "звезды" на основании личных умозаключений. Поэтому некоторые гости жалуются на то, что услуги в отелях, не соответствуют ценам.

Как сообщает в среду Trend, об этом во время выступления на II Генассамблее Ассоциаций отелей сказал президент Ассоциации Мартин Кляйнман.

По его словам, настало время официального присвоения отелям звезд в централизованном порядке.

"Иностранцы платят в 4-5-звездочных отелях, рассчитывая на услуги соответствующего уровня. Но, зачастую, качество услуг не соответствует ценам. Поэтому, мы хотим осуществить это в централизованном порядке, чтобы отели предоставляли услуги в соответствии со своими "звездами"", - сказал Кляйнман.

По мнению главы Ассоциации, произвольное присвоение "звезд", представляет опасность для туристической индустрии не только одного Баку, но и всего Азербайджана. "Недовольство клиентов проявляется в отрицательных отзывах о туристических услугах в стране. Если мы сможем успешно классифицировать отели, если им будет присвоено соответствующее количество "звезд", то турист будет получать услуги, подобные тем, что предоставляются в отелях развитых стран. А это будем нашим преимуществом», - подытожил Мартин Кляйнман.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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