Кямран Иманов: Задачи, стоящие перед системой интеллектуальной собственности, определяются инновационной политикой Азербайджана

5 декабря 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Задачи, стоящие перед системой интеллектуальной собственности, определяются инновационной политикой страны, и должны служить проводимым в стране реформам.

Об этом председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов сказал, выступая на семинаре в Баку на тему «Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности: национальный и международный опыт специализированных судов», сообщает в четверг Trend.

Семинар совместно организован Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

Иманов отметил, что на семинаре будут обсуждаться пути создания единой судебной практики, примеры обеспечения равного применения судами правовых норм, новшества в проведении судебной экспертизы и другие вопросы в этой сфере.

«С сентября 2018-го по 1 декабря 2019 года представители Агентства приняли участие в более чем 120 судебных заседаниях, проведенных в различных судебных инстанциях по 35 делам. В рамках структурных реформ в Агентстве создан и функционирует квазисуд – Апелляционный совет. В Совет поступили 185 обращений, касающихся промышленной собственности, по 164-м из которых решения уже приняты», - сказал председатель правления Агентства.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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