В Азербайджане пройдет конкурс “Знатоки литературы"

БАКУ /Trend/ - В 2019-2020 учебном году будет проведен конкурс “Знатоки литературы".
Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, конкурс “Знатоки литературы" будет проведен среди учеников VIII-XI классов общеобразовательных школ республики.
Отметим, что целью проведения конкурса “Знатоки литературы" является повышение осведомленности учеников о творчестве выдающихся представителей азербайджанской и мировой литературы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.