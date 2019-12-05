В Азербайджане пройдет конкурс “Знатоки литературы"

5 декабря 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019-2020 учебном году будет проведен конкурс “Знатоки литературы".

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, конкурс “Знатоки литературы" будет проведен среди учеников VIII-XI классов общеобразовательных школ республики.

Отметим, что целью проведения конкурса “Знатоки литературы" является повышение осведомленности учеников о творчестве выдающихся представителей азербайджанской и мировой литературы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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