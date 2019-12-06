Нефтяники Азербайджана присоединились к экологической акции «Посадим за один день 650 тысяч деревьев»

БАКУ /Trend/ - Нефтяники организованно присоединились к экологической акции «Посадим за один день 650 тысяч деревьев», проходящей в республике по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю 650-летнего юбилея великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими, сообщает в пятницу Trend.

Шестого декабря президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и представители руководства компании приняли участие в кампании по посадке деревьев в Экопарке на территории пос. Гала.

В рамках акции предусмотрена посадка сотрудниками совместных предприятий компании 100 тыс. деревьев. 45 тысяч из этих деревьев будут посажены на территории предприятия «Азнефть», 15 тысяч – предприятий «Азеригаз» и «Азеркимья», нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, управлений экспорта газа и нефтепроводов, 40 тысяч – других управлений и предприятий.

К акции присоединился также ряд совместных предприятий и партнерских компаний SOCAR. «SOCAR АБК» посадила на территории производственно-снабженческой базы "Умид" две тысячи деревьев.

Руководство SOCAR, посетившее памятник, установленный в Пираллахинском районе в честь коллег, погибших и пропавших без вести во время стихийного бедствия четвертого декабря 2015 года, посадили у памятника, возведенного на вертолетной площадке, используемой морскими нефтяниками, 33 дерева - в память о жертвах трагедии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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