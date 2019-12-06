Азербайджанские гимнасты вернулись с медалями с международного турнира в России

6 декабря 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Обнинске (Россия) 1-5 декабря прошел международный турнир по спортивной гимнастике имени Ларисы Латыниной, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

На турнире в соревнованиях по мужской спортивной гимнастике среди взрослых Азербайджан представляли Сарвар Алиев, Агамурад Гахраманов, Джавидан Бабаев, среди юношей – Самед Мамедли, Мансум Сафаров, Рамин Дамиров и Расул Ахмедзаде.

Лучший результат среди гимнастов показал Самед Мамедли. Он опередил всех соперников в упражнениях на кольцах и турнике, став первым. За выступление в опорном прыжке Самед занял третье место. Еще один гимнаст – Расул Ахмедзаде, выступавший среди юношей, стал третьим в произвольных упражнениях.

Среди взрослых лучший результат был у Джавидана Бабаева. Он занял второе место на кольцах, и третье - в произвольных упражнениях. Сарвар Алиев занял третье место за выступление на параллельных брусьях.

В командном зачете азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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