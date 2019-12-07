К эстафете готовились, как к настоящим соревнованиям - Мариана Василева

БАКУ /Trend/ - К эстафете готовились, как к настоящим соревнованиям, для нас любое состязание, как Чемпионат мира, сказала в субботу Trend главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, которая принимает участие в Первых эстафетных соревнованиях Федерации гимнастики Азербайджана.

Сегодня в Национальной арене гимнастики проходят Первые эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана. В эстафете участвуют гимнасты сборных команд Азербайджана по различным видам гимнастики и их родители, а также тренера. Общее число участников эстафеты - около 200 человек.

"Такая эстафета проводится Федерацией гимнастики Азербайджана впервые. Это очень интересные состязания, так как в эстафете участвуют не только наши гимнасты, но и родители, а также тренера. Мы не ставили перед участниками эстафеты возрастных ограничений, и, помимо родителей, в них участвует также бабушка участницы национальной сборной по художественной гимнастике Нармины Самедовой. Гимнастика – это такой вид спорта, который могут практиковать абсолютно все, начиная от маленьких детей и заканчивая взрослыми людьми. Наши двери открыты для всех, спорт начинается с гимнастики!" - сказала она.

По словам Марианы Василевой, цель проведения эстафеты – единение коллектива, сплочение гимнастов, их родителей и тренеров. "Со стороны, порой, кажется, что дело спортсмена – легкое, ведь публика видит только конечное выступление. Однако родители, несомненно, знают, сколько сил вкладывают их дети в тренировочный процесс. Конечно, уровень состязаний на эстафете доступен всем. Пока готовила команду к эстафете, ощутила, как каждый член команды хочет одержать победу. Мы продумывали тактику, обсуждали стратегию, надеемся не допустить ошибки. Все ощутили этот гимнастический дух, который царит в Национальной арене гимнастики", - сказала главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике.

Отметим, что для участников эстафеты было подготовлено пять соревнований, в которых они должны продемонстрировать свои спортивные способности.

(Автор: Джани Бабаева)

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