Завтра вечером в Баку возможен дождь

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

К вечеру местами ожидается дождь, утром в отдельных местах слабый туман, ветер юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 5-7, днем - 9-12, в Баку - ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана днем преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных местах ожидается дождь, местами сильный, на горных территориях прогнозируется снег, временами туман. Ветер западный.

Ночью - 1-5, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - от нуля градусов до 4 градусов тепла.

В воскресенье вечером и в понедельник возможны переменные дожди, местами ливни, северо-западный ветер временами будет усиливаться. Преимущественно в северных и восточных районах страны выпадут осадки, на горных территориях ожидается снег, местами сильный. В горных районах ночью дороги могут покрыться льдом.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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