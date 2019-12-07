Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня с Мировых соревнований возрастных групп по батутной гимнастике, проходящих в Токио, пришла еще одна радостная новость, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

В этот раз Алексей Караташев, представляющий Азербайджан, в соревнованиях по тамблингу завоевал золотую медаль среди гимнастов в возрасте 11-12 лет.

Завоевавший путевку в финал в классификационном этапе, воспитанник Бакинской школы гимнастики Алексей Караташев стал первым в финале, набрав 62 700 баллов.

В честь победителя, на новой арене "Ариаке", где в рамках Олимпийских игр в Токио в 2020 году будут соревнования по гимнастике, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Напомним, что вчера, шестого декабря, выступая с синхронной программой среди батутистов в возрасте 11-12 лет, Гусейн Аббасов и Магсуд Махсудов, впервые в истории азербайджанской гимнастики, завоевали серебряную медаль в этом виде соревнований.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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