Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст завоевал очередную золотую медаль на Всемирных соревнованиях возрастных групп по батутной гимнастике, проходящих в столице Японии, передает Trend.

На этот раз представляющий нашу страну на соревнованиях в индивидуальной программе по батуту среди 11-12-летних гимнастов Магсуд Магсудов завоевал золотую медаль. Опередив всех своих соперников в классификационном этапе, воспитанник Бакинской школы гимнастики не упустил свой шанс на первенство и в финале.

Затем состоялась церемония вручения премий.

В честь азербайджанского спортсмена во Дворце спорта Ариаке, построенном для летних Олимпийских игр «Токио-2020», прозвучал государственный гимн Азербайджана, был поднят наш флаг.

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