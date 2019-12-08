Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)

8 декабря 2019 20:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст завоевал очередную золотую медаль на Всемирных соревнованиях возрастных групп по батутной гимнастике, проходящих в столице Японии, передает Trend.

На этот раз представляющий нашу страну на соревнованиях в индивидуальной программе по батуту среди 11-12-летних гимнастов Магсуд Магсудов завоевал золотую медаль. Опередив всех своих соперников в классификационном этапе, воспитанник Бакинской школы гимнастики не упустил свой шанс на первенство и в финале.

Затем состоялась церемония вручения премий.

В честь азербайджанского спортсмена во Дворце спорта Ариаке, построенном для летних Олимпийских игр «Токио-2020», прозвучал государственный гимн Азербайджана, был поднят наш флаг.

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  • Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
  • Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
  • Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
  • Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
  • Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
  • Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
  • Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
  • Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
  • Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
  • Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
  • Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
  • Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
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