Со следующего года прием в вузы Азербайджана будет проводиться по новой классификации специальностей

9 декабря 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 2020-2021 учебного года прием в вузы Азербайджана будет проводиться по новой классификации специальностей.

Об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал в ходе панельной дискуссии на тему «Творческая индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости» в Бакинском конгресс-центре, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в современном мире появляются все новые специальности и профессии, поэтому через определенное время классификация новых специальностей пересматривается: «В феврале 2019 года Кабмин утвердил классификацию новых специальностей по уровням бакалавриата и магистратуры высшего образования. В настоящее время вузы обновляют образовательные программы».

Также министр отметил, что на рынок труда приходит достаточно большое количество выпускников творческих сфер – 70 процентов. По его мнению, в Азербайджане важно формирование навыков в связи с предпринимательством, бизнес-этикой, и к этому должны быть привлечены креативно мыслящие люди.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане пройдет конкурс “Знатоки литературы"
Общество 5 декабря 17:10
Директор Огузской профессиональной школы задержан по подозрению в коррупции
Происшествия 3 декабря 20:39
В Азербайджане подготовлены предложения по упрощению приема в магистратуру
Общество 3 декабря 15:06
В Азербайджане лиц с международным языковым сертификатом освободят от профильного экзамена в докторантуру
Общество 3 декабря 14:18
Азербайджан является лидером на Южном Кавказе по научно-исследовательским работам
ИКТ 28 ноября 12:37
Вузы играют важную роль в повышении процента научных исследований в Азербайджане
Общество 22 ноября 10:14
Лента новостей
Больше всего осадков выпало в бакинском поселке Забрат
Общество 12:40
Часть территории Азербайджана расположена в зоне высокой сейсмической активности
Общество 12:38
Фонд Nargis проводит традиционную благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
Социум 12:34
В ноябре Турция экспортировала фрукты и овощи на сумму свыше $330 млн
Турция 12:26
Туркменистан расширяет рынок сбыта плодоовощной продукции
Бизнес 12:26
Турция и Малайзия запустят авиарейсы в Казахстан
Бизнес 12:24
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию увеличился
Бизнес 12:23
Президент Azercell Telekom: «Подготавливаем страну к совершенно новой эре подключения...» (ФОТО)
ИКТ 12:19
Египет выдал патент на разработанную Узбекистаном технологию культивации хлопчатника
Бизнес 12:16