В Баку ограничено движение транспорта на ряде дорог

12 декабря 2019 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с мероприятием по случаю 16-й годовщины со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева, сегодня с 08:00 часов на ряде дорог Баку ограничено движение транспорта, сказал в четверг Trend начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, с 08:00 и до окончания мероприятия будет полностью ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Парламента в направлении Аллеи почетного захоронения.

"Движение транспорта будет ограничено и изменено на пересечении улицы Микаила Мушфига с проспекта Гусейна Джавида, пересечении дорожной развязки на улице Микаила Мушфига с проспектом Метбуат, от здания Телетеатра по улице Мехти Гусейна, а также на улицах за Милли Меджлисом - в направлении проспекта Парламента, то есть на улицах Аббасгулу Аббасзаде, Иззета Набиева и Национального героя Шовгияра Абдуллаева", - сказал В.Асадов.

Асадов отметил, что водителям и владельцам автомобилей рекомендуется по возможности меньше пользоваться личным транспортом в этом направлении. Тем, кто будет участвовать в церемонии поминовения памяти общенационального лидера, рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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