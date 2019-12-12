Сегодня метро в Баку закроется позже

12 декабря 2019 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с игрой футбольных команд Карабах-Дюделанж, которая сегодня пройдет в групповом этапе Евролиги УЕФА, Бакметрополитен будет работать в усиленном режиме, сказал в четверг Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в связи с игрой изменился график работы метро: «Сегодня станция метро «Гянджлик» будет работать до 00:30. То есть, станция до 00:30 часов примет всех болельщиков, которые приедут смотреть игру команды Карабах-Дюделанж на Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова. Кроме того, во избежание плотного пассажиропотока станция будет работать в усиленном режиме. На станцию привлечена дополнительная рабочая сила, в готовность приведены резервные поезда, которые, в случае надобности, будут пущены на линию, будет изменено расписание поездов».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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