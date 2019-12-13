В Мингячевире закрыта хлебопекарня за несоблюдение санитарных норм (ФОТО)

13 декабря 2019 20:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает меры в направлении защиты прав потребителей и обеспечения пищевой безопасности.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АПБ, на основании информации, поступившей в call-центр 1003 Агентства, в хлебопекарне, действующей по адресу Мингячевир, улица Вагифа 31 был проведен рейд.

В ходе проверки было установлено, что предприятие не прошло регистрацию на пищевую безопасность, не отвечает требованиям санитарно-технических и санитарно гигиенических норм, на нем не соблюдается режим хранения сырья, а также режим температуры и влажности.

Также было выявлено, что используемые в предприятии печи, рабочие столы, посуда, инструменты, приспособления, полки для хранения хлеба выработали сроки эксплуатации.

В связи с выявленными недочетами были приняты меры в рамках требований законодательства. Расследования по факту продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Мингячевире закрыта хлебопекарня за несоблюдение санитарных норм (ФОТО)
  • В Мингячевире закрыта хлебопекарня за несоблюдение санитарных норм (ФОТО)
  • В Мингячевире закрыта хлебопекарня за несоблюдение санитарных норм (ФОТО)
  • В Мингячевире закрыта хлебопекарня за несоблюдение санитарных норм (ФОТО)
  • В Мингячевире закрыта хлебопекарня за несоблюдение санитарных норм (ФОТО)
  • В Мингячевире закрыта хлебопекарня за несоблюдение санитарных норм (ФОТО)
  • В Мингячевире закрыта хлебопекарня за несоблюдение санитарных норм (ФОТО)
  • В Мингячевире закрыта хлебопекарня за несоблюдение санитарных норм (ФОТО)
  • В Мингячевире закрыта хлебопекарня за несоблюдение санитарных норм (ФОТО)
  • В Мингячевире закрыта хлебопекарня за несоблюдение санитарных норм (ФОТО)
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