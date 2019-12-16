Продлен срок приема документов для желающих учиться в Китае и Венгрии

БАКУ/Trend/ - Продлен срок подачи документов по образовательным стипендиальным программам в Китае и Венгрии на 2020-2021 учебный год, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

Последний срок представления документов для учебы за рубежом в рамках Межправительственной стипендиальной программы (НТР) по Китайской стипендиальной программе продлен до 6 января, по Венгерской стипендиальной программе – до 15 января 2020 года.

Также внесены некоторые изменения в критерии отбора, применяемые при допуске к собеседованию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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