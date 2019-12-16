Сеявуш Гейдаров: Во многих странах толерантность ослабла и причина тому — исламофобия и ксенофобия

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку прошла конференция на тему «Религиозная и мультикультуральная безопасность», совместно организованная Госкомитетом по работе с религиозными структурами и Бакинским международным центром мультикультурализма, сообщает в понедельник Trend.

Открывая мероприятие вступительным словом, зампред Госкомитета Сеявуш Гейдаров рассказал о событиях, происходящих в мире на религиозной почве. Он отметил, что мировые центры силы, некоторые страны используют понятия о правах человека, свободе религии как инструмент, средство обеспечения своих геополитических, геоэкономических целей: «Горькие плоды этого видны на примере Ближнего Востока. Но больше всего беспокоит то, что необходимый вывод из этих негативных, опасных процессов все еще не сделан, и процессы на этой почве продолжают расширяться».

Зампред комитета подчеркнул, что в то же время в Азербайджане проводится политика мультикультурализма: «Эта политика превратилась в очень важную стратегию по предотвращению угроз для системы человеческих ценностей, в частности, международной безопасности. Взгляд всего мира устремлен на политику, которую проводит Азербайджан».

Гейдаров отметил, что в мире нет альтернативы стратегии Азербайджана в борьбе с радикализмом, последствиями экстремизма.

Он добавил, что, к сожалению, в большинстве случаев шаги, которые предпринимаются международными организациями, мировым сообществом, носят имитационный характер: «Во многих странах толерантность ослабла и причина тому – исламофобия и ксенофобия».

В мероприятии выступили также исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов, ректор Института теологии Джейхун Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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