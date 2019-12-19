В рамках конкурса «Социальные проекты» в Азербайджане впервые пройдет фестиваль пожилых

19 декабря 2019 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках конкурса «Социальные проекты», объявленного в 2019 году Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, 20-21 декабря в Азербайджане впервые будет проведен фестиваль пожилых «Третья весна», сообщает в четверг Trend.

Первый день фестиваля - 20 декабря будет проведен в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Мингячевире. Заключительное мероприятие фестиваля состоится 21 декабря в киноцентре «Низами» в Баку.

Цель проекта «Третья весна», реализуемого Общественным объединением, заключается в том, чтобы расширить круг охвата пожилых, пропагандировать активный образ жизни, создавать для них возможности самозанятости, улучшить их психологическое состояние и состояние здоровья.

После фестиваля «Третья весна» в рамках проекта для эффективной организации досуга пожилых в городе Шамахы планируется ввод в эксплуатацию Центра "Yaşa Mərkəzi".

Во время фестиваля будут организованы сценические выступления, мастер-классы, выставки и игры, в которые пожилые люди играли в детстве.

В фестивале могут участвовать все лица пожилого возраста.

Участники могут прийти на фестиваль «Третья весна» с детьми и внуками.

Все, кто желает принять участие в фестивале, могут связаться по телефону - (99455) 704 20 18

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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