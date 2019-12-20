В Баку реализуется проект по улучшению водоснабжения (ФОТО)

20 декабря 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" осуществляет новый проект по улучшению водоснабжения на ул. Мазахира Рустамова, Сараево, Гачаг Наби, Сеид Азима Ширвани, части проспекта Бабека и на территории Неапольского круга Хатаинского района города Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АО.

До настоящего времени вода подавалась в водораспределительную сеть этих территорий по двум магистральным линиям диаметрами 400 и 500 мм. Эти линии, построенные при закладке жилых массивов, находились в аварийном состоянии из-за длительной эксплуатации без технического обслуживания, что препятствовало нормальному водоснабжению.

«По этой причине водопроводные трубы заменяются, на перечисленных улицах прокладывается новый магистральный водопровод протяженностью три километра и диаметром 1000 мм. Для скорейшего завершения проекта строительные работы одновременно ведутся на четырех участках. Более 25 процентов магистрали уже проложено, и строительно-монтажные работы планируется завершить до конца этого года. По окончании строительства магистраль будет подсоединена к распределительной сети, и жители названых улиц будут обеспечены бесперебойным водоснабжением. После завершения строительно-монтажных работ будет обновлена и дорожная инфраструктура», - сказали в "Азерсу".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку реализуется проект по улучшению водоснабжения (ФОТО)
  • В Баку реализуется проект по улучшению водоснабжения (ФОТО)
  • В Баку реализуется проект по улучшению водоснабжения (ФОТО)
  • В Баку реализуется проект по улучшению водоснабжения (ФОТО)
  • В Баку реализуется проект по улучшению водоснабжения (ФОТО)
  • В Баку реализуется проект по улучшению водоснабжения (ФОТО)
  • В Баку реализуется проект по улучшению водоснабжения (ФОТО)
  • В Баку реализуется проект по улучшению водоснабжения (ФОТО)
  • В Баку реализуется проект по улучшению водоснабжения (ФОТО)
  • В Баку реализуется проект по улучшению водоснабжения (ФОТО)
Новости по теме
Завтра на этих территориях Азербайджана не будет воды
Общество 19 декабря 19:06
В бакинском поселке будут перебои в подаче воды
Общество 19 декабря 10:01
В Баку будет изменена схема движения одного из автобусов
Общество 18 декабря 20:19
В центре Баку воды не будет
Общество 18 декабря 09:42
В одном из районов Баку ограничена подача воды
Общество 11 декабря 11:48
В Хатаинском районе Баку ограничена подача воды
Общество 7 декабря 12:49
Лента новостей
Роза Зергерли удостоена премии Казахстана - Qazax Music Awards
Звёздный мир 16:57
ЕБРР поддерживает разработку стратегии управления отходами в Грузии
Финансы 16:53
Узбекистан снизил производство природного газа
Энергетика 16:50
S&P Global Platts: «Южный газовый коридор» поможет Европе снизить выработку угля
Энергетика 16:49
В Турции построят солнечную электростанцию
Энергетика 16:44
ЦИК Азербайджана: Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрированы представители 15 партий
Политика 16:42
Грузия значительно увеличила импорт нефтепродуктов из Турции
Энергетика 16:40
Проект по энергоэффективности реализуют в деловом центре Казахстана
Бизнес 16:39
Грузия сократила импорт металлических труб и профилей из Турции
Бизнес 16:28