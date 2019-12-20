В Баку реализуется проект по улучшению водоснабжения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" осуществляет новый проект по улучшению водоснабжения на ул. Мазахира Рустамова, Сараево, Гачаг Наби, Сеид Азима Ширвани, части проспекта Бабека и на территории Неапольского круга Хатаинского района города Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АО.

До настоящего времени вода подавалась в водораспределительную сеть этих территорий по двум магистральным линиям диаметрами 400 и 500 мм. Эти линии, построенные при закладке жилых массивов, находились в аварийном состоянии из-за длительной эксплуатации без технического обслуживания, что препятствовало нормальному водоснабжению.

«По этой причине водопроводные трубы заменяются, на перечисленных улицах прокладывается новый магистральный водопровод протяженностью три километра и диаметром 1000 мм. Для скорейшего завершения проекта строительные работы одновременно ведутся на четырех участках. Более 25 процентов магистрали уже проложено, и строительно-монтажные работы планируется завершить до конца этого года. По окончании строительства магистраль будет подсоединена к распределительной сети, и жители названых улиц будут обеспечены бесперебойным водоснабжением. После завершения строительно-монтажных работ будет обновлена и дорожная инфраструктура», - сказали в "Азерсу".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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