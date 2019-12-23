В ЦИК Азербайджана рассмотрены обращения в связи с муниципальными выборами

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела обращения, поступившие сегодня в связи с муниципальными выборами в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал член ЦИК Бахшеиш Аскеров. Он отметил, что обращения поступили от кандидатов в муниципалитет Тюркоба из 75-го избирательного округа Лянкяран-Масаллы Нофеля Джафарова и Алекпера Шукюрова. В обращении было отмечено, что на 29-м и 30-м избирательных участках заместитель территориального представительства по Тюркоба Афган Ибрагимов и Лейла Азизова опустили в урну для голосования избирательные бюллетени.

"В обращении сказано, что Ибрагимов и Азизова сказали, чтобы те жаловались куда хотят, им дескать это не поможет", - сообщил Аскеров.

Было принято решение направить дело в 75-й избирательный округ Лянкяран-Масаллы для вынесения решения.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что 75-я Окружная избирательная комиссия должна рассмотреть обращение в оперативном порядке.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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