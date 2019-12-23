В ЦИК Азербайджана рассмотрены обращения в связи с муниципальными выборами

23 декабря 2019 20:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела обращения, поступившие сегодня в связи с муниципальными выборами в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал член ЦИК Бахшеиш Аскеров. Он отметил, что обращения поступили от кандидатов в муниципалитет Тюркоба из 75-го избирательного округа Лянкяран-Масаллы Нофеля Джафарова и Алекпера Шукюрова. В обращении было отмечено, что на 29-м и 30-м избирательных участках заместитель территориального представительства по Тюркоба Афган Ибрагимов и Лейла Азизова опустили в урну для голосования избирательные бюллетени.

"В обращении сказано, что Ибрагимов и Азизова сказали, чтобы те жаловались куда хотят, им дескать это не поможет", - сообщил Аскеров.

Было принято решение направить дело в 75-й избирательный округ Лянкяран-Масаллы для вынесения решения.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что 75-я Окружная избирательная комиссия должна рассмотреть обращение в оперативном порядке.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЦИК Азербайджана обнародовал результаты по итогам муниципальных выборов
Политика 20:55
Али Ахмедов: Перед избранными в муниципалитеты стоит такая большая ответственность и цель как служение народу
Точка зрения 20:49
ЦИК: Началось расследование по поводу видеозаписей с муниципальных выборов в Азербайджане
Политика 20:31
Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
Политика 20:08
В Азербайджане завершились голосования в связи с муниципальными выборами
Общество 19:38
Самая высокая и самая низкая активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане на 17:00
Политика 18:16
Лента новостей
Ежедневное потребление бензина в Иране снизилось до 75 млн литров
Экономика 20:55
ЦИК Азербайджана обнародовал результаты по итогам муниципальных выборов
Политика 20:55
Али Ахмедов: Перед избранными в муниципалитеты стоит такая большая ответственность и цель как служение народу
Точка зрения 20:49
ЦИК: Началось расследование по поводу видеозаписей с муниципальных выборов в Азербайджане
Политика 20:31
Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
Политика 20:08
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в премьере спектакля "Клятва" (ФОТО)
Общество 20:01
Эльмар Мамедъяров встретился с председателем парламента Грузии (ФОТО)
Политика 19:51
В Азербайджане завершились голосования в связи с муниципальными выборами
Общество 19:38
Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 19:28