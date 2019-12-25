Вузы Азербайджана должны коммерциализировать научно-исследовательскую деятельность

25 декабря 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Вузы Азербайджана должны обратить внимание на коммерциализацию научно-исследовательской деятельности.

Об этом сказал замминистра образования Идрис Исаев, сообщает в среду Trend

По его словам, в связи со стремительным развитием за последние 25-30 лет многие страны уделяют особое внимание инновациям и образованию, вкладывают инвестиции в эту сферу. Если за последние 10 лет рост инвестиций в основные фонды в таких странах составил 2,2 процента, то рост инвестиций, направленных на образование и инновации, составил 3,4 процента.

Исаев добавил, что постоянное обучение, опирающаяся на фундаментальные знания экономика является одним из основных направлений образования: «Во главе этого процесса должны стоять вузы. Вузы должны быть не носителями, а создателями инноваций. Это основная наша цель. В стратегических «дорожных картах» также поддерживается инновационная деятельность образовательных учреждений. Хотя у определенной части вузов есть бизнес-инкубаторы, центры по технологиям и поддерживаются некоторые стартапы, этого недостаточно», - подытожил замминстра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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