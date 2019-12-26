Замглавврача Тертерской больницы уволена за взяточничество

26 декабря 2019 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заместитель главного врача Тертерской центральной районной больницы Матанат Тофиг гызы Гусейнзаде уволена за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство здравохранения.

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре направило представление о проверке соответствия занимаемой должности и привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя главврача Тертерской центральной районной больницы по организационно-методической работе Матанат Тофиг гызы Гусейнзаде за злоупотребление должностными полномочиями.

Представление было обсуждено в Минздраве, а также в Медицинском совете центральной районной больницы Тертерского района. Было установлено, что Матанат Гусейнзаде грубо нарушала правила этического поведения медицинских работников, допускала действия, несовместимые с занимаемой должностью.

До этого в отношении Гусейнзаде тоже принимались меры. Так, в августе этого года, на основании представления Тертерского РОП ей был вынесен выговор за нарушение правил этического поведения. Но Гусейнзаде не сделала выводов из этого, продолжала злоупотреблять занимаемой должностью и допускать правонарушения. За это 26 декабря она была уволена и заключенный с ней трудовой договор был расторгнут.

Напомним, что Матанат Гусейнзаде взяла у жителя села Алпоут Уджарского района, ветерана Карабахской войны Гараоглана Керимова 3600 манатов, пообещав, что поможет ему оформить инвалидность. Керимов сказал, что не получил инвалидность, хоть и был ранен в боях. Поэтому он вместе со своим знакомым обратился в больницу. Гусейнзаде попросила 500 манатов за эпикриз заболевания и 3100 манатов за оформление инвалидности. Керимов добавил, что больничный лист, выданный врачом в обмен на 500 манатов, оказался фальшивым.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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