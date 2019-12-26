В Академии наук Азербайджана упраздняются штаты академиков-секретарей

26 декабря 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Академии наук Азербайджана планируется упразднить штаты академиков-секретарей отделений и сформировать институт первого вице-президентства. Этот вопрос будет обсуждаться на общем собрании НАНА, которое пройдет 28 декабря.

Об этом в четверг сказал Trend вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, для проведения реформ возникла необходимость во внесении определенных изменений в Устав НАНА, что и было сделано.

Вице-президент отметил, что в отношении направлений, которые курировали упраздненные академики-секретари, будут осуществлять руководство вице-президенты НАНА, отвечающие за эти направления. Вице-президент, который курировал до этого отделение, отныне будет выполнять функцию председателя отделения, содействие ему будет осуществлять помощник вице-президента.

Габиббейли также добавил, что быть академиками помощникам вице-президентов нет необходимости. Эти вспомогательные должности будут не выборными, а на них будут сделаны назначения.

Напомним, что 28 декабря 2019 года в 11:00 в Президиуме НАНА состоится Общее собрание академии.

На собрании будут обсуждаться «Программа развития Национальной академии наук Азербайджана на 2020–2025 годы», поправки в Устав НАНА, утверждение председателя, а также выборы первых вице-президентов Академии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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