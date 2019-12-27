Расторгнуты трудовые договора с директорами 18 бакинских школ

БАКУ /Trend/ - В общеобразовательные школы при Управлении образования по г. Баку в 2019 году на должности директоров были приняты 26 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление.

За указанный период места работы сменили 13 директоров школ, продлен срок срочных трудовых договоров 111 директоров школ.

Также в текущем учебном году продлен срок договора с 30 директорами, достигшими соответствующего возрастного ценза.

Трудовые договора были расторгнуты с директорами 18 бакинских школ.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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