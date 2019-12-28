В Азербайджане завершилось диагностическое оценивание психологов

28 декабря 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане завершилось диагностическое оценивание знаний и навыков психологов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобразования.

Всего для участия в диагностическом оценивании электронную регистрацию прошли 2757 кандидатов. В экзаменах приняли участие 2 633 кандидата.

Среди кандидатов психолог средней школы № 263 г. Баку Гюльшан Зейниева показала самый высокий результат, набрав 55 баллов.

Она 13 лет работает психологом в средней школе № 263 г. Баку.

Напомним, что диагностическое оценивание психологов началось 24 декабря.

На тестовом экзамене кандидатам было предоставлено 60 тестовых заданий по психологии, которые необходимо было выполнить за 90 минут. Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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