Новый год в бакинском метро – ностальгическое путешествие в ретро-вагонах (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом ЗАО «Бакинский метрополитен» реализовал еще один социальный проект, сообщает в воскресенье Trend.
На станции метро «Ичерешехер», украшенной блестящими новогодними елками, пассажиров приветствуют Дед Мороз и Снегурочка.
На первом пути станции стоит поезд из ретро-вагонов, которые перевозили пассажиров до 2009 года.
В поезде Дед Мороз и Снегурочка преподнесли маленьким пассажирам подарки. Были сделаны фотографии с новогодними героями.
Главные персонажи Нового года два дня будут радовать детей подарками.
Отметим, что в преддверии Нового года на станциях метро, расположенных в центре Баку, будут организованы концертные программы. На этот раз в них тоже будут новшества.
29 и 30 декабря, с 12:30 до 14:00, инструментальный ансамбль «Шаган» представит настоящее праздничное представление на станциях «28 Мая», «Сахиль» и «Ичеришехер».
В этом году Бакметрополитен сделал еще один сюрприз пассажирам - названия станций объявляют известные в стране деятели культуры.
ЗАО «Бакинский метрополитен», осуществив последний в этом году социальный проект, подготовил видео-ролики с праздничными поздравлениями от самых известных лиц страны, которые демонстрируются на мониторах в метро. Эти видео-ролики размещены в социальных сетях и демонстрируются на телеканалах.
В праздничные дни ЗАО «Бакинский метрополитен» будет работать в усиленном режиме.
К работе на станциях, которые расположены в центре города и на которых пройдут массовые праздничные мероприятия, будут привлечены дополнительные сотрудники.
Предусмотрены запасные поезда на случай необходимости.
Кроме того, в связи с массовыми праздничными мероприятиями и фейерверком, которые будут организованы в столице 31 декабря, вход на станции метрополитена будет открыт для пассажиров до 01:00.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.