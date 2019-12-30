Минобразования Азербайджана о задачах Агентства по обеспечению качества в образовании

30 декабря 2019 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О внесении изменений в указ Президента Азербайджана № 479 от 17 января 2019 «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности минобразования и «О дополнительных мерах по оптимизации и управлению структуры ряда государственных органов в Азербайджане», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Согласно указу, Управление аккредитации и нострификации при министерстве образования реорганизуется путем трансформации в Агентство по обеспечению качества в образовании со статусом публичного юридического лица при министерстве образования Азербайджана.

Указом утвержден Устав Агентства.

В сообщении говорится, что в Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджане качество образования объявлено главным стратегическим приоритетом.

Для формирования образовательной системы, занимающей ведущую позицию среди стран мира по результатам качества и охвату, в документе отражены такие цели как совершенствование системы показателей, измеряющих качество образования, направление финансирования образования на ее качество.

Для достижения указанных целей и формирования системы обеспечения эффективного образования, отвечающего существующим требованиям, в образовании, организованном в соответствии с обязательствами, взятым на себя Азербайджаном на международном уровне, необходимо создание системы обеспечения качества.

Осуществление перечисленных мер послужит продвижению учебных заведений Азербайджана в международных рейтингах и эффективному и целенаправленному использованию средств, выделяемых из государственного бюджета на подготовку кадров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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