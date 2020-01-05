Завершается период размещения списков избирателей на информационных досках

5 января 2020 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершается размещение списков избирателей на информационных досках для ознакомления избирателей и дополнительных разъяснений в связи с досрочными парламентскими выборами, назначенными на девятое февраля, сообщает в воскресенье Trend.

Согласно Календарному плану действий и мер в связи c проведением в Азербайджане досрочных парламентских выборов, списки должны быть размещены участковыми избирательными комиссиями не менее чем за 35 дней до дня голосования, то есть до 5 января 2020 года.

Кроме этого, срок утверждения текста, формы, количества и требоний, связанных с подготовкой бюллетеней для голосования, также истекает 5 января. Требования должны быть утверждены Центральной избирательной комиссией не менее чем за 35 дней до дня голосования, то есть до 5 января 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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