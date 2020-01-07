В праздничные дни нацпарки Азербайджана посетили тысячи туристов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В праздничные дни по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года национальные парки Азербайджана посетили около двух тысяч туристов. Хотя большинство из них были местные туристы, среди посетителей отмечено немало иностранцев.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала журналистам заведующая сектором Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова

По ее словам, в праздничные дни большинство туристов посетили Гёкгёльский и Шахдагский национальные парки, что связано, в основном, со снежной погодой в высокогорных районах, а также с желанием туристов увидеть в Шахдагском национальном парке зубров и новорожденного зубренка.

"В то же время, и в других национальных парках наблюдается рост числа туристов. Причиной этого являются проекты по продвижению экотуризма в национальных парках Азербайджана и организации в этих парках интересных и ярких массовых мероприятий, охватывающих разные возрастные группы", - сказала Самедова.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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