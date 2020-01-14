Продолжается прием на проект по кавказоведению

14 января 2020 10:36 (UTC+04:00)

Дан старт долгосрочному проекту под названием «Исследование этнической самобытности и культурного наследия стран Кавказа».

Целью проекта является изучение истории, языка и культуры этнических групп, проживающих в Азербайджане.

В рамках проекта требуются специалисты/переводчики, знающие грузинский, удинский, армянский и грабарский языки. К лицам, которые знают эти языки и соответствуют следующим критериям, просьба прислать CV по адресу arashdirma2020@gmail.com:

- Свободное владение грузинским, удинским, армянским и грабарским языками - уровень «выше среднего» и выше;

- Иметь представление на начальном уровне о кавказоведении;

- Умение работать в команде и самостоятельно;

- Творческий подход к решению проблем и коллективное мышление.

Ежемесячная заработная плата: от 1200 AZN (в зависимости от уровня владения языком и опыта работы в данной области).

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