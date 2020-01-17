Баку могут присвоить звание Города трудовой славы

17 января 2020 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Российский парламентарий призвал присвоить Баку звание Города трудовой славы

Об этом сказала Trend помощник руководителя Центра российско-азербайджанской дружбы (РАД) Галина Герасимова.

Как сообщила помощник руководителя Центра РАД, в 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Великой Победы. В связи с чем в Государственной Думе России обсуждался законопроект, согласно которому устанавливаются правовые основания присвоения звания "Город трудовой доблести" городам, жители которых обеспечивали бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Савельев в связи с этим напомнил, что звание Город-герой сегодня носят не только российские города, но и города, которые после распада СССР вошли в состав других государств, в частности — Одесса, Киев и Брестская крепость.

«Сейчас, когда мы обсуждаем высокий статус города трудовой доблести, этот прецедент обязательно нужно учесть - этого звания достойны и города на постсоветском пространстве. Например, уже не раз поднимался вопрос о присуждении звания города-героя Баку. Во время ВОВ жители Баку круглосуточно работали, поставляя топливо для советских танков и самолетов. В Азербайджане в годы войны висели плакаты «Наш Сталинград – у каждой скважины» - и это так и было, отсюда шло 80 процентов всего нужного советской армии топлива. Россия является правопреемником СССР, а также наше государство всегда однозначно следовало политическому курсу, направленному на сохранение исторической памяти нашего народа. В рамках этого будет логично подчеркнуть, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута благодаря колоссальным усилиям всего, некогда единого советского народа. Сегодня мы живем в разных странах, но мы можем отдать дань уважения погибшим на фронте и тем, кто работал на нужды фронта находясь в тылу, причем работал, еще раз хочу повторить, день и ночь. Поэтому хотелось бы учесть в данном законопроекте возможность присвоения городу Баку этого высокого звания», — подчеркнул российский депутат.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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