В части Абшеронского района газа не будет

23 января 2020 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основании программы, составленной в рамках работ по благоустройству Баку и пригородов столицы, ПО "Азеригаз" переносит газопроводы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Объединения.

Так, сегодня на правой стороне автотрассы Баку-Сумгайыт, в связи с расширением дороги рядом с экологическим постом, газопровод среднего давления будет перенесен на безопасную территорию.

Поэтому сегодня с 10:00 у группы абонентов жилого массива «Мехколонна», села Хырдалан Абшеронского района будут ограничения в газоснабжении.

По завершению работ газоснабжение будет восстановлено.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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