От имени всех студентов благодарю Президента Азербайджана за наше благополучное возвращение домой — студент

БАКУ /Trend/ - После землетрясения с нами связались по телефону сотрудники посольства Азербайджана в Турции.

Об этом в понедельник сказал Trend студент четвертого курса университета Фырат в провинции Элязыг Муса Исламов, эвакуированный в Азербайджан из зоны землетрясения.

Исламов так вспоминает ту ужасную ночь: «Землетрясение произошло около 21:00. Мы с друзями были в городе. Через час после землетрясения мы созвонились с другими азербайджанскими студентами, которые тоже учатся в Элязыге, и договорились встретиться в мечети Наильбей. Потом по интернету мы узнали, что мэр города и ректор университета дали указание быстро вывезти иностранных студентов из города. Мы хотели купить билеты в Баку, но билетов не было. Тогда я захотел позвонить в посольство Азербайджана в Анкаре, но дозвониться не удалось, на линиях возникли проблемы. Но мы недолго ждали, из посольства нам позвонили сотрудники, которые поинтересовались нашим положением. Они нам сказали, что по поручению Президента Азербайджана нам помогут, и будет сделано все для нашего возвращения в страну».

Азербайджанский студент также рассказал о помощи, которую государство оказало им: «Мы созвонились с азербайджанскими студентами в Элязыге и Малатье, и 25 января днем выехали. Для азербайджанских студентов было выделено три автобуса и пассажирский самолет. Пока мы ехали нам, звонили наши соотечественники, занимающиеся бизнесом в Турции, хотели помочь нам. Мы поблагодарили их, и сказали, что государство уже решило все наши проблемы. Было сделано все для нашего безопасного возвращения домой, на протяжении всего пути в различных местах нас встречали сотрудники консульства, часто звонили из посольства. В Нахчыване нас уже ждал самолет, на котором мы и вернулись в Баку».

Исламов добавил, что благополучное возвращение азербайджанских студентов еще раз показало, что Азербайджанское государство не оставляет своих граждан в беде, находится рядом с ними: «От имени всех студентов выражаю свою благодарность Президенту Азербайджана за то, что мы невредимыми вернулись домой».

Напомним, что 24 января в районе Сивриджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение силой 6,8 баллов. В результате землетрясения погибли 40 человек, пострадали в той или иной степени 1607.

По поручению Президента Ильхама Алиева 102 азербайджанских студента, эвакуированных в Нахчыван из зоны землетрясения, 26 января были доставлены самолетом в Баку.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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