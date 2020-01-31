В феврале температура воздуха в Азербайджане превысит климатическую норму

31 января 2020 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В феврале среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме, в отдельных местах – на 2, в горных и предгорных районах республики – на 3-4 градуса выше, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами может несколько превышать ее.

Первого февраля на территории страны будет нестабильная погода, временами выпадут осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег и порывистый северо-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 5-7 градусов тепла (ночью 2-7 градусов тепла, в отдельные дни 0-2 градуса мороза, днем 8-13 градусов, в отдельных местах 5 градусов тепла), что на 2 градуса выше климатической нормы.

Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме, местами может несколько превышать ее (норма 21-24 мм).

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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