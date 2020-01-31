В Азербайджане определяются школьники, которые потенциально могут быть отнесены к уязвимым группам

БАКУ /Trend/ - В школах проводится работа по определению школьников, которые потенциально могут быть отнесены к уязвимой группе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заведующий Управлением образования города Баку Рашад Тагиев, выступая на "круглом столе" на тему "Особые случаи и работа с уязвимыми группами: регулирование взаимодействия и эффективное сотрудничество".

Он отметил, что для каждого из таких школьников реализуется психолого-педагогический реабилитационный план с участием родителей.

По словам Тагиева, в последние годы в стране уделяется больше внимания особым случаям, происходящим с детьми школьного возраста, и работе с уязвимыми группами, а также проявляется более конкретный подход к этим вопросам. Он сообщил, что в 2019 году заработала "горячая линия" (146-2) министерства образования. Для привлечения внимания родителей, руководителей школ, а также общественности к этому вопросу министерство образования инициировало социальную кампанию "Поговори со мной", в рамках которой демонстрируются видеоролики информационного характера.

В то же время, заведующий управлением сообщил, что в школах для родителей организуются меры по просвещению по возрастным, психологическим и физиологическим особенностям детей, обеспечивается близкое участие родителей в школьной жизни.

Далее были продемонстрированы видеоролики, подготовленные в рамках социальной кампании "Поговори со мной", а также презентация Управления об особых случаях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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