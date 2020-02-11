В НАНА продолжаются реформы

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) планируется проведение реформ в различных направлениях.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал академик-секретарь НАНА Аминага Садыгов. По его словам, также возможны и структурные реформы.

"В Аппарате Президиума академии уже осуществлены некоторые кадровые изменения. В то же время проделана работа в направлении оптимизации структуры", - сказал Садыгов.

Он отметил, что в проведении научных исследований НАНА сосредоточит кадровый потенциал и финансовые ресурсы для развития актуальных в мировой науке направлений.

"Принята программа развития НАНА на 2020-2025 годы. В программе отражены важные пункты в связи с развитием академии. В то же время предусматривается определение приоритетных направлений и сосредоточение ресурсов преимущественно в этих направлениях", - сказал Садыгов.

Он добавил, что в настоящее время наиболее актуальные области мировой науки - это нанотехнологии, молекулярная биология, информационные технологии и другие.

"Наряду с этим также актуальны исследования в связи с вопросами, вытекающими из тенденций социально-экономического развития страны. Это требует проведение прикладных исследований. Поэтому в ближайшие годы исследования будут вестись в вышеуказанных направлениях", - подытожил Аминага Садыгов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев.)