Ректор БГУ выступил в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях (ФОТО)

Ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев принял участие в заседании 57-й сессии подкомитета по науке и технике Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS).

Ректор БГУ, выступив на заседании с докладом «Бакинский государственный университет: достижения и перспективы сотрудничества в сфере науки, образования и инноваций», отметил, что 100-летний юбилей университета с участием представителей Министерства образования Азербайджана и вуза был отмечен в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, в Центре азербайджанской культуры в Вене.

Эльчин Бабаев выступил с презентацией на тему научных исследований в Азербайджане в области космической погоды, физики Солнца и солнечно-земных связей, текущей международной интеграции и ее перспективах.

На мероприятии также обсуждались возможности сотрудничества в проведении исследований и подготовке кадров в вышеназванных областях в БГУ. Эльчин Бабаев провел переговоры с уполномоченным представителем НАСА Натчимутхук Гопалсвами, директором по научным исследованиям Бостонского колледжа США Патрисией Дохерти и директором проектов Управления по вопросам космического пространства Шарафатом Гадимовой.

Достигнута договоренность об установке в БГУ и присоединении к исследовательской сети научного аппарата «e-CALLISTO», а также исследовательского и учебного аппарата «SOFIE» (Германия).

Отметим, что COPUOS – межправительственный орган ООН в области космоса, основанный в 1959 году, анализирует масштабы международного сотрудничества в использовании космического пространства в мирных целях, разрабатывает программы, способствует распространению информации и исследованиям.

COPUOS, вносящий вклад в развитие международного космического права, является важным международным механизмом для обсуждения правовых вопросов, возникающих в связи с исследованиями в области использования космического пространства в мирных целях.

Лятиф Мустафаев